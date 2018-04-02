اخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لزيادة الأحمال، حيث شهد أعلى منطقة العباسية بكوبرى أكتوبر كثافات لعطل اتوبيس منا ادى لتوقف حركة المرور من رمسيس اتجاه مدينة نصر وقد انتقلت اوناش المرور لسحب الأتوبيس.

كما شهد أعلى كوبرى اكتوبر للقادم ومتجه من القاهرة كثافات ، ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى،و ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة، بسبب منطقة المدارس.

وظهرت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من اكتور ومتجه للمعادى ،وكوبرى اكتوبر اتجاه رمسيس، فى ظل تواجد مروري مكثف لسحب الكثافات وتيسير الحركة.

وشهد الطريق الدائرى المتجة للمريوطية كثافات والعكس ، وشارع النيل و البحر الأعظم وشارع النيل.

وتباطأت بمحور صلاح سالم وطريق السويس والقطامية ومحور العروبة وبفضل محور النصر كبديل جيد ، مع استمرار حملات الادارة العامة للمرور بشوارع ومحاور القاهرة لضبط المخالفين الخارجين عن القانون .