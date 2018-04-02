القاهرة - أ ش أ

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الإسماعيلي مع الزمالك والأهلي مع طنطا اللتان تقامان اليوم ضمن الأسبوع الـ30 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدير مباراة “الإسماعيلي والزمالك” الحكم محمد الصباحي ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.. وكل من أحمد الغندور وسعيد حمزة حكما خامسا.

فيما يدير المباراة الثانية بين “الأهلي وطنطا” الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه هاني عبد الفتاح ووائل مصطفى ومحمد علاء هاشم حكما رابعا وكل من إبراهيم محجوب ومحمد صابر حكما خامسا.