أخبار مصر - دعاء عمار

ذكرت صحيفة “الجارديان” أن معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية المتوقفة عن العمل “تيانقونغ-1” تحطمت لدى دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب المحيط الهادئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحطة الصينية دخلت الغلاف الجوي في الساعة 00:15 صباح الاثنين بتوقيت جرينتش، وذلك وفقا لمكتب الصين لمركبات الفضاء المأهولة.

يذكر أن المحطة كانت جزءا من جهود الصين لإنشاء محطة فضائية مأهولة بحلول عام 2022 لكنها توقفت عن العمل في مارس عام 2016.