القاهرة - اخبار مصر

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الاسماعيلي في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية في مواجهة هامة يسعى خلالها كلا الفريقين للانفراد بمركز وصافة الدورى الذى يشهد المنافسة الحقيقية هذا الموسم بين أبناء العم ومن خلفهم المصرى البورسعيدى.

يدخل المارد الأبيض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الخروج المهين للفريق من بطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية أمام ولايتا ديتشا، بطل إثيوبيا، خصوصا فى ظل احتدام واشتعال المنافسة مع الإسماعيلى والمصرى.

واستعد الزمالك للمباراة جيدا من خلال التجارب الودية التى خاضها خلال فترة التوقف والتى اطمأن خلالها إيهاب جلال على لاعبيه.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم أحمد الشناوى، ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش، وحازم إمام، ومعروف يوسف، وطارق حامد، وومحمود عبدالعزيز «زيزو» محمد عنتر، وعماد فتحى، أحمد مدبولى «لشامي» وباسم مرسى.

في المقابل، يرفع أصحاب الأرض شعار التحدى للزمالك، أملا فى تعزيز موقفه فى المركز الثانى.

ومن المقرر أن يعتمد أبوجريشة على تشكيل يضم محمد عواد فى حراسة المرمى، ومحمود متولى وريتشارد بافور وبهاء مجدى وباهر المحمدى ومحمد أبوالمجد بوشا وعماد حمدى ومحمد فتحى وإبراهيم حسن وبامبو وشكرى نجيب.