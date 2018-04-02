القاهرة- أخبار مصر

أبرزت صحيفة “ديلي تليجراف” الاحداث الدامية التي وقعت في غزة يوم الأرض لاسيما قصة الشاب الذي قتل برصاصة إسرائيلية جاءت من الخلف.

وتشير الصحيفة إلى أن صور الفتى الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة جابت العالم حيث قد رصدت إحدى الكاميرات سقوطه بينما كان يدير ظهره لمصدر النيران.

وتزعم إسرائيل أنه عضو نشط في الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على غزة وهو ما نفاه الأب.

وأستتنكرت منظمات حقوق الإنسان قتل “عبد النبي” حيث أنه لو كان جميع القتلى ينتمون لحماس فلم يكن هناك مبرر لقتلهم حيث لم يكونوا مسلحين.

وبحسب الصحيفة كان موت “عبد الفتاح عبد النبي” واحدا من آلاف الحالات في هذا النزاع المستمر لكنه أثار أسئلة حول إمكانية استخدام إسرائيل للقوة المفرطة أو استخدام عنف غير مبرر لقمع مقاومة شعب محتل.