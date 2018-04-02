سان خوسيه - أ ف ب

انتخب مرشح حزب يسار الوسط الحاكم في كوستاريكا كارلوس ألفارادو رئيسا للبلاد بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الاحد على منافسه القس المحافظ فابريسيو ألفارادو الذي أقر بهزيمته وهنأ الرئيس الجديد.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا انه بعد فرز اكثر من 90% من الاصوات حصل وزير العمل السابق البالغ من العمر 38 عاما على 60,66 من الاصوات مقابل 39,33% حصل عليها القس الانجيلي المحافظ فابريسيو ألفارادو البالغ من العمر 43 عاما والذي لا تجمعه اي علاقة قرابة بمنافسه.

وسارع المرشح الخاسر الى الاقرار بهزيمته وتهنئة الرئيس الجديد.