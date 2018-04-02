نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– تركيب 3 أبراج للضغط العالي بطريق توشكى
– محادثات مصرية سودانية لتفعيل آليات التعاون الثنائي
– وزيرة الهجرة تعرب عن خالص تعازيها لأسر المصريين المتوفين بحادث الكويت
– شومان يهنئ كلية الدراسات الإسلامية لحصولها على شهادة جودة التعليم
– المرشحون لرئاسة المكسيك يردون على تصريحات ترامب بشأن الهجرة
– مظاهرة في تل أبيب تضامنا مع غزة
– الصين تفرض رسوم جمركية على 128 منتجا امريكيا
– اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الثلاثاء لبحث التصعيد الاسرائيلي
– السناتور الأمريكي بيرني ساندرز ينتقد العنف الإسرائيلي في غزة
– احتجاجات في صقلية ضد بناء محطة أمريكية للأقمار الصناعية
– هيفاء وهبي تكثف ساعات تصوير “لعنة كارما”
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