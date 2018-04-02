القاهرة - أخبار مصر

أهم الأخبار:

 

– تركيب 3 أبراج للضغط العالي بطريق توشكى

– محادثات مصرية سودانية لتفعيل آليات التعاون الثنائي

– وزيرة الهجرة تعرب عن خالص تعازيها لأسر المصريين المتوفين بحادث الكويت

– شومان يهنئ كلية الدراسات الإسلامية لحصولها على شهادة جودة التعليم

– المرشحون لرئاسة المكسيك يردون على تصريحات ترامب بشأن الهجرة

– مظاهرة في تل أبيب تضامنا مع غزة

– الصين تفرض رسوم جمركية على 128 منتجا امريكيا

– اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الثلاثاء لبحث التصعيد الاسرائيلي

– السناتور الأمريكي بيرني ساندرز ينتقد العنف الإسرائيلي في غزة

– احتجاجات في صقلية ضد بناء محطة أمريكية للأقمار الصناعية

– هيفاء وهبي تكثف ساعات تصوير “لعنة كارما”

 