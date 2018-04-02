أخبار مصر - الاثنين 2 ابريل 2018

– اليوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى عالمى

– البابا تواضروس: شهداء «الشعانين» في الإسكندرية وطنطا يصلون عنا في السماء

الاهرام

– السيسى: تشجيع الاستثمارات فى الاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب

– اليوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى عالمى

– «تشريعية البرلمان» توافق على إنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»

– البيان 17: مقتل 5 إرهابيين وضبط 513 عنصرا إجراميا وتدمير 993 ملجأ ووكرا

– ترشيح مصر مقرا دائما لـ «البورد العربى»

– الجندى يبحث اللامركزية مع «رجال الأعمال»

– «قضايا الدولة» توجه مصلحة الجمارك بتحصيل 135 مليون جنيه تعويضا

– السيسى يهنئ الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس بعيد القيامة

– تغريم «المصرى اليوم» 150 ألف جنيه وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق

– البورصة تربح 5.5مليار جنيه

– «سوسة» رئيسا للنصر للتعدين و«خلوصى» لصناعة المواسير الصلب

– اجتماع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية بتونس.

الاخبار

– وزير الدفاع: لا تهاون مع من يحاول المساس بأمن مصر واستقرارها

– وزيرة التضامن: لم نتسلم حكم العلاوات.. والمعاشات زادت إلى 155 مليار جنيه

– عرفات : انتهاء تطوير طريق أسيوط – سوهاج ديسمبر القادم

– البابا تواضروس: شهداء «الشعانين» في الإسكندرية وطنطا يصلون عنا في السماء

– الملا: شركات عالمية ترغب في التنقيب عن البترول والغاز بمصر

– زيادة كميات السلع بنسبة 50% لأهالي العريش

– مصر تنظم مؤتمر العمل العربي ٨ أبريل

– «القوي العاملة» تدعو العاملين بالأردن لتقنين أوضاعهم

– مؤسسات الدولة نجحت في فرض إرادتها وتأمين اللجان وواصلت مكافحة الإرهاب