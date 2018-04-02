صحافة مصرية: السيسى: تشجيع الاستثمارات فى الاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب
أخبار مصر - الاثنين 2 ابريل 2018
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الاهرام
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