أخبار مصر - الاثنين 2 ابريل 2018

– مقتل سفاح «داعش» و9 من معاونيه في الأنبار

– قتلى ومصابون بانهيار ثلجي في سويسرا وزلزال في إيران

الاتحاد

– الجيش يقترب من تحرير جبلي «المطلة وطيبان» في صعدة

– «الجامعة»: الانتخابات الرئاسية بمصر جرت بجو ديمقراطي

– مقتل سفاح «داعش» و9 من معاونيه في الأنبار

– إسرائيل ترفض إجراء تحقيق مستقل في مواجهات غزة

– تونس: مقتل قيادي «داعشي» في القصرين

– الصومال: «الشباب» تهاجم قاعدة للاتحاد الأفريقي

– تحطم طائرة عسكرية عُمانية ووفاة قائدها

– الكويت: الحكم بالإعدام على لبناني قتل خادمته الفلبينية

الخليج

– استشهاد 5 جنود سعوديين في جازان

– فتاة فلسطينية تحاول منع جنود الاحتلال من اعتقال خطيبها

– «الهلال» تتكفل بعلاج طفلة تعاني ثقباً بالقلب

– بولتون يرفض مقابلة مع «الجزيرة» بسبب دعم قطر للإرهاب

– طاهر المصري: تجربة الإمارات نموذج يحتذى في عالمنا العربي

– قتلى ومصابون بانهيار ثلجي في سويسرا وزلزال في إيران

– الصومال: مقتل 30 من «الشباب» هاجموا قوة الاتحاد الإفريقى

– عون يحذر من تهويد القدس وكنيسة القيامة

– «إسرائيل» تهاجم مجلس الأمن وتتهمه ببث الأكاذيب!

– الحوثيون وراء إحراق مخازن إغاثة أممية بالحديدة

– قطر تستجدي السياح الروس وتفتتح مكتباً في موسكو

– رئيس البرلمان العراقي يؤكد الحرص على بناء علاقات وثيقة مع السعودية