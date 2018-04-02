بكين - أ ف ب

فرضت الصين على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، بما فيها الفواكه ولحم الخنزير، رسوما جمركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والالومنيوم، كما افادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وكانت بكين حذرت في آذار/مارس من انها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على صادرات امريكية ردا على الرسوم الباهظة التي فرضتها ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومنيوم، الامر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.