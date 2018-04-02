أسوان - أ ش أ

إنتهت فرق الصيانة التابعة التابعة لقطاع المشروعات بوزارة الكهرباء من تركيب 3 أبراج كهرباء ضغط عالي من إجمالي 4 أبراج في توشكي , تعرضت للسقوط نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها أسوان يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم الإنتهاء فعليا من تركيب 3 أبراج كاملة بالعازلات ورفع أسلاك الكهرباء عليها تمهيدا لإطلاق التيار الكهربائي بها وإعادتها للعمل مرة أخرى.

وأشار الى أنه متبقي الآن برج واحد للضغط العالي جاري الإنتهاء من تجميعه واستكمال تركيبه , وأنه من المتوقع وضع الجهد الكهربائي عن البرج غدا الإثنين.

يذكر أن 4 أبراج للضغط العالي بطريق (توشكى ` أبوسمبل) سقط نتيجة العاصفة الترابية التي إجتاحت محافظة أسوان مساء الأربعاء الماضي.