سيوداد خواريز - أ ف ب

بدأ المرشحون الى الانتخابات الرئاسية في المكسيك حملاتهم الانتخابية الأحد بالرد على الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلادهم بقوله إنها تكاد لا تفعل شيئا لوقف الهجرة السرية الى الولايات المتحدة وتهديده بالغاء اتفاقية التبادل التجاري الحر في اميركا الشمالية (نافتا).

وقال مرشح اليسار أندريس مانويل لوبيز اوبرادور، الاوفر حظا بالفوز بحسب استطلاعات الرأي حاليا، في خطاب القاه قرب الحدود مع ولاية تكساس الاميركية انه لن يقبل بأي إهانة للمكسيك وشعبها.

واضاف رئيس بلدية العاصمة السابق البالغ 64 عاما في اول تجمع انتخابي له قبل الانتخابات المقررة في الاول من تموز/يوليو المقبل “لا المكسيك ولا شعبها سيكونان كيس لَكْمٍ لأي حكومة أجنبية”.

من جهته قال ريكاردو آنايا الذي يرأس تحالفا يضم أحزابا من اليمين واليسار ان التصريحات الجديدة للرئيس الأميركي تستدعي ردا حازما يحفظ كرامة المكسيكيين.

واكد المرشح الشاب (39 عاما) في تجمع انتخابي في سان خوان دي لوس لاغوس بولاية خاليسكو (غرب) اطلق خلاله حملته الانتخابية “نحن بحاجة الى علاقة جديدة تقوم على تشاطر المسؤولية والاحترام المتبادل”.

واضاف إن “80% من الاسلحة التي يُقتل بواسطتها الناس في بلدنا تأتي من الولايات المتحدة”.

وكان ترامب اتهم في سلسلة تغريدات صباح الأحد المكسيك بأنها تكاد لا تقوم بأي شيء لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود بين البلدين، مهددا بالغاء اتفاقية التبادل التجاري الحر في اميركا الشمالية (نافتا).