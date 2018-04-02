القاهرة - أ ش أ

قررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تكثيف ساعات تصوير مشاهدها في مسلسل “لعنة كارما” من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان المقبل , وذلك بعد أن تأجل تصوير المسلسل لأكثر من مرة بسبب مشاكل إنتاجية.

هيفاء وهبي تتواجد حاليا في 6 أكتوبر, لتصوير مجموعة من المشاهد الخارجية هناك, ومن المقرر أن تستكمل التصوير خلال يومين في مدينة الإنتاج الإعلامي.

“لعنة كارما” تأليف عبير سليمان, وإخراج خيري بشارة, ويشارك في بطولته كل من باسل الزارو, ونبيل عيسى, وشيرين, والمسلسل يعتبر التعاون الثاني بين هيفاء وهبي والمنتج ممدوح شاهين بعد تقديمهما مسلسل “الحرباية” فى شهر رمضان الماضي.