كان - أ ش أ

حقق نادي مونبيلييه فوزا مستحقا خارج ملعبه على نادي كان بنتيجة (3-1) في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الفرنسي الممتاز.

تقدم مونبيلييه بهدفين في ثلاث دقائق، في الدقيقتين (21) و(23) عن طريق جيوفاني سيو وإلياس صخيري أنهى بهما الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف جيوفاني سيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (53).

وسجل أيفان سانتيني هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة (80) ليقتنص مونبيلييه الثلاث نقاط.

بذلك يرفع مونبيلييه رصيده إلى (45) نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كان عند (35) نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز نيس على تروا (2-0) ليرفع رصيده إلى (45) نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تروا عند (28) نقطة في المركز الثامن عشر ويقترب من الهبوط.

كما فاز سانت اتيان على نانت بثلاثية نظيفة، واميان على ليل بهدف للاشيء، بينما تعادل ستراسبورج على ملعبه مع ميتز (2-2).