الخرطوم -أ ش أ

بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية, السفير محمد عبدالله إدريس, مع سفير مصر لدى الخرطوم, أسامة شلتوت, اليوم الأحد, متابعة الجهود المتصلة لتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وكيفية تنفيذ مشروعات التكامل بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية بالإنابة, جعفر سومي توتو, في بيان صحفي, إن اللقاء عقد بمقر الوزارة بالخرطوم, وتطرق إلى ضرورة التنسيق المشترك وتبادل الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, وسبل تعزيزها ومتابعة نتائج زيارة الرئيس السوداني الأخيرة إلى مصر .