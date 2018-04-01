القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك مطار أسوان برئاسة أحمد جعفر محاولتي تهريب كمية من المكملات الغذائية وأدوات التجميل والسجائر.

وذكرت المصلحة، في بيان اليوم الأحد، أن رئيس الوردية أحمد سعد اشتبه في أحد الركاب القادمين من ألمانيا وبتفتيش حقائبه تم العثور على 7 آلاف و700 كبسولة مكمل غذائي.

وأضاف البيان، أنه تم الاشتباه أيضا في أحد الركاب القادمين من الصين وبتفتيش حقائبه تبين وجود 17 قاروصة سجائر و90 عبوة بها أدوات تجميل.

وقرر مدير عام جمارك أسوان علي طلبة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي.