اخبار مصر- شيرين حسين

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها القلبية لأسر المصريين الذين توفوا اليوم بالكويت، مؤكدة متابعة الموقف وإجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكلفت الوزيرة اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات، بالتواصل مع القنصلية المصرية بالكويت لمتابعة الموقف، حيث أكدت القنصلية أنه تم التعرف علي ثلاثة جثامين من قبل ذويهم وزملائهم، وجاري التعرف علي الشخصين الآخرين.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه فورانتهاء الإجراءات القانونية سيتم استطلاع رأي أسر المتوفين لبيان رغبتهم في دفنهم بمصر ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وتبين خلال المتابعة مع القنصلية المصرية بالكويت أن أسماء المصريين المتوفين في الحادث من محافظات قنا وسوهاج، وتمثلت اسمائهم في فتحي منصور، عماد مصطفي، سعد عبد الله، محمود علي توفيق، محمد أحمد حسن.

‏‎وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت عن وقوع حادث تصادم بين حافلتين كانتا تقلان عدداً من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان.