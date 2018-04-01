الإسكندرية - أ ش أ

عقد قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان (أعياد الربيع)، تحدث خلالها مجدي فكري المذيع بإذاعة الإسكندرية عن عيد الربيع وانتشاره لدى شعوب عديدة باعتباره موروثا ثقافيا لأغلب هذه الشعوب.

شارك في الندوة الشاعرة حنان حسن والشاعر أحمد يحي وأدارتها هبة السايس.

من ناحية أخرى، يواصل المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح فعالياته في اليوم الثاني على التوالي بتقديم العرض المسرحي ” كشك الباشا”، تأليف هاجر السيد وإخراج مصطفى فتوح، وعرض “كوميديا الأيام السبعة” من تأليف علي عبد النبي، واخراج مؤمن بكرى، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.