القاهرة -أ ش أ

وجه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف, التهنئة لعميد وأساتذة وطلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة, بحصول الكلية على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد شومان ,في احتفال نظمته الكلية اليوم الأحد, أن الكلية قادرة على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود نحو الريادة والتميز.

ومن جانبه, قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر, إن كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة من أولى الكليات النظرية التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد, ومن أول مرة تقدمت فيها للحصول على الشهادة, وذلك بفضل الجهود المبذولة من قيادات الكليات وأبنائها, وقد أثبتوا أن كليتهم قادرة على مواكبة العصر.

ومن ناحيتها , قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إن الأزهر الشريف كان هو الرائد في ابتكار أفضل أساليب التعليم مثل نظام الأروقة القائم على حرية الطالب في اختيار ما يدرس ولا يزال إلى اليوم قائما في الجامع الأزهر, وقد ظل الأزهر محافظا طوال تاريخه على علوم الدين وعلوم اللغة العربية.

وبدوره, قال الدكتور جاد الرب أمين عميد الكلية إن إدارة الكلية أدركت جيدا أهمية تطوير التعليم في مناهجها وتأهيل طلابها واهتمامها بالقواعد التي وضعتها هيئة ضمان جودة التعليم والتي تضمن تحقيق التميز للمؤسسات العلمية والتعليمية فبدأنا التطوير الشامل في الأقسام كلها وحققنا نهضة في جميع الجوانب حتى حصلنا على هذه الشهادة التي تعد تقديرا لما قمنا به في الفترة الماضية.