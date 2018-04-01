واشنطن - أ ش أ

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي المخضرم بيرني ساندرز اليوم الأحد أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات السلمية في قطاع غزة.

وذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن ساندرز إتهم اسرائيل باتخاذ رد فعل مبالغ فيه ضد المتظاهرين السلميين , واصفا مقتل الفلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية بأنه يمثل “مأساة”.

وأكد أن من حق جميع الأشخاص أن يتظاهروا من أجل الحصول على مستقبل أفضل دون أن يتم الرد عليهم بعنف , وأضاف ” إن الموقف في غزة مازال يمثل كارثة إنسانية , ويتعين على الولايات المتحدة أن تلعب دورا أكثر إيجابية لإنهاء حصار غزة وأن تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على خلق مستقبل أفضل للجميع”.