قنا -أ ش أ

بدأت فعاليات ندوة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, في نسختها الـ 24, التي تنظمها جامعة جنوب الوادي وتستمر حتى الأربعاء المقبل, بمشاركة 16 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة – في تصريح اليوم الأحد – حرص الجامعة على تنظيم هذه الندوة بشكل منتظم وتحقيق الاستفادة القصوى من العلماء المشاركين في التوعية بصحيح الدين والدعوة لنبذ الخلافات والعيش في سلام والاهتمام بمنظومة القيم

التي يجب أن يتحلى بها الفرد داخل المجتمع, موجها التحية للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة على دعمها لأنشطة الندوة على مدار 24 عاما.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية هذه الندوة في تصحيح المفاهيم الخاطئة والقيام بدور هام ومحوري في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال من خلال استضافة نخبة من علماء الجامعات المصرية الذين يقدمون العلم النافع للحضور من طلاب الجامعات المختلفة.

وتحدث الدكتور محمد العجرودي ممثل الهيئة العالمية للإعجاز العلمي عن أهمية هذه الندوة في تقديم ألوان من الإعجاز تخبرنا بحقائق علمية, حيث يعد الإعجاز العلمي رافدا من روافد الدعوة إلى دين الله.

كما تضمنت فعاليات الافتتاح منح درع الندوة للدكتور عامر النجار الأستاذ بجامعة قناة السويس, والدكتور محمد العجرودي ممثل هيئة الإعجاز العلمي.