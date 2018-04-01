القاهرة -أ ش أ

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد بالتعاون مع مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية 3 محاولات تهريب كمية من الملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح اليوم الأحد – إنه بناء على إخبارية مشتركة من إدارة منفذ الرسوة الجمركي ومكافحة التهرب تفيد باعتزام سائقي 3 سيارات تهريب كمية من الملابس الجاهزة, تم تفتيش تلك السيارات, وتبين وجود كمية كبيرة من الملابس الجاهزة بوزن إجمالي 5ر763 كجم غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

وأضاف المصدر أن إجمالي قيمة المضبوطات بلغت 176 ألفا و432 جنيها, والرسوم المستحقة 105 آلاف و571 جنيها.

وقرر جمال نصار مدير عام المنافذ الجمركية ببورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.