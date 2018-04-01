دبي- (أ ف ب)

أعلنت البحرين اليوم الأحد اكتشاف “اكبر” حقل للنفط والغاز في تاريخها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، من دون ان تحدد حجم الاحتياطات في هذا الحقل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين تقدير كمياته “بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق”.

وقالت الوكالة ان هذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين اول بئر للنفط فيها.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما انها تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل ابوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

ونشر حساب ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تغريدة جاء فيها ان الحقل الجديد سيساهم في تطوير قدرات البحرين التنافسية “ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية”.

وتابع ان الحقل سيساعد المملكة على “الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية”، مشيرا الى ان مؤتمرا صحافيا سيعقد الاربعاء للكشف عن تفاصيل اضافية تتعلق خصوصا بحجم الاحتياطات في هذا الحقل الواقع قبالة الساحل الغربي للبحرين.