أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

اهتماما من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسياحية ومدي مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، استعرض سيادته الموقف الحالي ومعدلات الحركة، خلال لقائه مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالإضافة إلى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

السيسي يوجه بتحديث المناطق الأثرية والحفاظ عليها

ضرورة مواصلة العمل على تغطية الطرق والمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً بشبكات الهاتف المحمول، ومواصلة بذل الجهد لتوفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، أهم محاور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

السيسي يبحث تطوير البنية الأساسية للاتصالات

وفي موضوع آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد، البيان رقم 17 بشأن نتائج العملية الشاملة لمجابهة الارهاب “سيناء 2018”.

القوات المسلحة تعلن البيان الـ17 لنتائج العملية “سيناء 2018”

الوطن يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه والقوات المسلحة ورجالها مرابطون فوق كل بقاع مصر يشاركهم فى هذا رجال هيئة الشرطة الشرفاء دفاعاً عن أمن الوطن ويجتثون كل صور الإرهاب، هذا ما أكد عليه الفريق أول/ صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة (153) من كلية الضباط الإحتياط دفعة الشهيد المقدم / شريف محمد عمر أحد أبطال الحرب على الإرهاب.

الفريق أول صدقى صبحى يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من كلية الضباط الإحتياط الفريق أول صدقى صبحى يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من كلية الضباط الإحتياط Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op zondag 1 april 2018

بالصور..وزير الدفاع يشهد تخريج الدفعة 153 “للضباط الإحتياط”

محليا، تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعمال التطوير والتجديدات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث كان في استقبال قداسته اللجنة المشرفة على الأعمال وفريق العاملين من الفنانين والمهندسين والفنييين الذين يقومون بالأعمال المتنوعة داخل الكاتدرائية.

بالصور..البابا تواضروس يتفقد تجديدات الكاتدرائية بالعباسية

عربيا ودوليا، استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية ارضا وبرا وجوا وبحرا والتي تمثل اخرها بطائرة التجسس التي سقطت أمس في خراج بلدة بيت ياحون بجنوب لبنان.

استنكار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

كثفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، ضرباتها الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين الانقلابية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد بالتزامن مع استمرار المعارك الميدانية.

طيران التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر فادحة بمحافظة حجة

أصيب مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فواز ناصر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية زراعة أشجار في بلدة دير بلوط غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

إصابة فلسطيني وحالات اختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي

اكد السفير الروسي لدى بريطانيا ألكساندر ياكوفينكو, اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة لا يمكن أن تجعل المعلومات التي تتعلق بحادث تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال سرية, كما أن لندن ستتحمل مسئولية هذا العمل الاستفزازي.

سفير روسيا : لندن ستتحمل مسؤولية أعمالها الاستفزازية في قضية سكريبال

اقصتاديا، عاودت البورصة المصرية مكاسبها ليسجل مؤشرها الرئيسي مستويات تاريخية جديدة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد/ بدعم من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المحليين.

رقم قياسي جديد للبورصة بدعم من “الفائدة”

شهدت أسعار صرف الدولار إستقراراً نسبياً خلال التعاملات الصباحية اليوم/ الأحد في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.56 جنيه.

17.56 جنيه.. متوسط سعر صرف الدولار

رياضيا، حققت اللاعبة نوران جوهر الفوز ببطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش اليوم/ الأحد.

نوران جوهر تفوز ببطولة ماكاو للإسكواش

واصلت نور الشربيني هيمنتها على الصدارة للشهر 24 على التوالي لتكمل عامين على القمة بالتصنيف العالمي للإسكواش لشهر أبريل.

الشربيني تواصل هيمنتها على “تصنيف الإسكواش”

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين برياضة الاسكواش عن التصنيف العالمي لشهر أبريل حيث حافظ محمد الشوربجي على صدارة التصنيف العالمي للرجال للشهر الثاني على التوالي بعدما اقتنصها من الفرنسي جريجوري جوتييه في مارس الماضي.

الشوربجي يواصل تصدره للتصنيف العالمي للإسكواش

خسر اللاعب المصرى عمر مسعد نهائى بطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش وذلك بعد هزيمته أمام لاعب هونج كونج يب تسز فونج بنتيجة 3/2.

عمر مسعد يخسر نهائى بطولة ماكاو للاسكواش

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