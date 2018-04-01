لندن - أ ش أ

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة إحياء تقليد “رحلات الصيد الرئاسية” رغم الدعم المتزايد لقرار حظر الصيد بالكلاب بين العامة وبعض نواب البرلمان الفرنسي.

واوضح ماكرون خلال اجتماع مع اتحاد الصيادين الفرنسيين إنه سيكون الرئيس الذي يطور الصيد , مضيفا أن رحلات الصيد كانت قيمة كبيرة للتنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن رحلات الصيد الرئاسية يمكن أن تصبح ذات قيمة دبلوماسية أيضا حيث يتم دعوة الزوار من القادة والزعماء الأجانب لتجربة جزء من الثقافة الفرنسية.