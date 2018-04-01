القاهرة - أ ش أ

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وهارتوج فيشير HartwigFicher مدير المتحف البريطاني، منذ قليل، معرضا فنيًا مؤقتًا تحت عنوان “تصوير مصر على الزجاج: كنوز فوتوغرافية من أرشيف وزارة الآثار”، الذي يقام في القاعة رقم 50 بالدور الأرضي للمتحف المصري بالتحرير، ويستمر لمدة شهرين في الفترة من 1 أبريل حتى 31 مايو 2018.

وحضر الافتتاح مجموعة من سفراء الدول الأجنبية من بينهم سفير صربيا، وسفير قبرص، ومجموعة من مديري المعاهد الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الآثار منهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري.