ماكاو - أ ش أ

خسر اللاعب المصرى عمر مسعد نهائى بطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش وذلك بعد هزيمته أمام لاعب هونج كونج يب تسز فونج بنتيجة 3/2.

وفرط عمر مسعد المصنف الثانى فى البطولة فى تقدمه على لاعب هونج كونج بشوطين دون مقابل 11-9, 11-6 قبل أن يخسر ثلاثة أشواط متتالية 11-4, 11-5, 11-7 ليكتفى عمر مسعد بوصافة البطولة.

وكانت نوران جوهر حافظت على لقب بطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش للعام الثانى على التوالى بعدما تغلبت فى المباراة النهائية للبطولة فى مواجهة مصرية خالصة على سلمى هانى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد جاءت تفاصيلها 11-8, 11-8, 9-11, 11-7 بعد مواجهة قوية دامت لمدة 50 دقيقة.