أسوان - أ ش أ

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها بحروق خطيرة بسبب إندلاع حريق داخل منزل بقرية البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.

وكان اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العميد ضياء الدين صبحى مدير إدارة الحماية المدنية ب`سوان بإندلاع حريق داخل منزل بقرية البراديس، فإنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء الى موقع الحريق، وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران.

وأسفر الحريق عن تفحم طفلة تدعى نور محمد عبد الحميد (5 سنوات)، وأصيبت والدتها بحروق خطيرة، وتم نقل جثة الطفلة الى مشرحة كوم إمبو، والأم الى مستشفى كوم إمبو المركزي لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق إندلع داخل المنزل بسبب ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.