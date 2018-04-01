روما - أ ش أ

تظاهر مئات الأشخاص في جزيرة صقلية الإيطالية; احتجاجا على خطة لبناء محطة للأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية على أراضي الجزيرة. وقال المتظاهرون, وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم”, اليوم الأحد, إن المحطة التي تهدف لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي تشكل تهديدا خطيرا للصحة.

ومن جانبها, قالت مسؤولة عسكرية أمريكية إن الولايات المتحدة تأمل في تبديد أي مخاوف صحية وستسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيطالية للحصول على ترخيص لبناء المحطة.

وأدت المخاوف من الآثار المحتملة للموجات الكهرومغناطيسية للمحطة على صحة السكان في بلدة نيسيمي ومن بينها مخاوف من أن تسبب هذه الموجات الإصابة بالسرطان إلى احتجاجات عديدة في الجزيرة.