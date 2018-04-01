القاهرة - أ ش أ

اختار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مبكر لمدة يومين بالإسكندرية استعدادا لمباراة سموحة، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء على استاد برج العرب، والمؤجلة من الجولة ال` 25 لمسابقة الدوري.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم، محمود حمدي في حراسة المرمي.. أحمد مودي، أحمد سامي، شريف حازم، محمد توني، محمود وحيد، عاصم سعيد، عمر رجب.. وفي خط الوسط إيريك تراوري، صلاح ريكو، أحمد محسن، رجب عمران، وليد عادل، كريم ممدوح، صلاح عاشور، باولن فوافي، هاني سعيد.. خط الهجوم جون أنطوي، أحمد عبد الظاهر، أسامة جلال، مروان حمدي.

وأدى فريق المقاصة مرانه الأخير ظهر اليوم الأحد على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وبعد انتهاء المران أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين.