بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة المالية الصينية, اليوم الأحد, أن الصين ستقوم بزيادة التعريفات الجمركية على أكثر من 128 سلعة من الواردات الأمريكية.

واشارت الوزارة – في بيان – إن هذه الرسوم الإضافية ستتراوح بين 15 و25 بالمئة وإنه سيتم تطبيقها بدءا من غد الاثنين,”.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي ردا على قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية تقدر ب 60 مليار دولار على أكثر من مئة سلعة صينية, مؤكدا أن القرار يهدف إلى حماية المصالح الصينية. وأكد البيان أن سياسة الإعفاء الضريبي الصينية لن تتغير, موضحا أن هذا القرار يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.