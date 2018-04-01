مقديشو- (أ ف ب)

هاجم مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم الأحد معسكرا تابعا لقوات الاتحاد الافريقي تتمركز فيه قوات حفظ السلام الاوغندية، بحسب مسؤولين امنيين وشهود.

وقالت مصادر محلية إن انفجارا قويا هز منطقة بولومارير، على بعد نحو 150 كلم جنوب مقديشو، تبعه معارك عنيفة اثر اقتحام عشرات المسلحين القاعدة.

وقال ابراهيم عبد الحي المسؤول الأمني المحلي إن “انفجارا قويا ضرب القاعدة قبل اندلاع القتال لكننا لا نعرف التفاصيل. نسمع أن المسلحين استخدموا حافلة صغيرة مملوءة بالمتفجرات لاقتحام المعسكر قبل بدء المواجهات العنيفة بداخله”.

من جهته، قال الشاهد محمد شريف “دارت معارك عنيفة وشاهدت الدخان يتصاعد فوق القاعدة العسكرية”.

ولم تتسن معرفة عدد قتلى الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندي العميد ريتشارد كارميري على تويتر قتل 30 مسلحا من عناصر حركة الشباب، اشارت الحركة في بيان الى مقتل 59 جنديا اوغنديا.