الكويت -أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, اليوم الأحد, برقيات تعازي لأسر ضحايا حادث تصادم حافلتين تابعتين لإحدى شركات القطاع النفطي على طريق “الأرتال”, والذي أدى إلى مصرع 15 شخصا بينهم 5 مصريين, وإصابة اثنين آخرين.

وأعرب الشيخ صباح الأحمد, عن خالص تعازيه وصادق مواساته, راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما أعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره على ما بذلوه رجال الشرطة ورجال الإطفاء وشركة نفط الكويت, والجهة المعنية في وزارة الصحة من جهود كبيرة, وما بذلوه من تعاون وتنسيق تام, في التعامل مع هذا الحادث الأليم والمؤسف, وسرعة إسعاف المصابين وتوفير الرعاية الصحية العاجلة لهم.

وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح, برقيات تعازي لأسر ضحايا الحادث, أعربا خلالها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما.

وكانت شركة نفط الكويت, قد أعلنت, في وقت سابق اليوم, أن الضحايا ال` 15 (7 هنود, 5 مصريين, 3 باكستانيين) الذين لقوا حتفهم في حادث تصادم حافلتين تابعتين لها, تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل (برقان).