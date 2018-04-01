عدن -أ ش أ

كثفت مقاتلات التحالف العربي , اليوم الأحد , ضرباتها الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين الانقلابية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد بالتزامن مع استمرار المعارك الميدانية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن غارات جوية استهدفت فجر اليوم مواقع وتجمعات للحوثيين في مزارع الجر وساحل بحيص بمديرية عبس.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة بمديرية حرض استهدفت مواقع وتجمعات في وادي بن عبدالله , وقرب الجمرك القديم, أدت إلى تدمير طقمين وسقوط قتلى وجرحى من المليشيا , كما قصفت مواقع متفرقة بأطراف مديرية ميدي المجاورة.

وفي الإطار الميداني , استهدفت مدفعية الجيش اليمني بكثافة مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في منطقة بحيص وبالقرب مخن مزارع الجر, وعدة مواقع مجاورة والذي تزامن مع القصف المدفعي في منطقتي بني الحداد, والمزرق, في مديرية حرض.