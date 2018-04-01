بغداد -أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي , اليوم الأحد أن القوات الأمنية مسيطرة على عموم العراق ولا يوجد مرتكز لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال العبادي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد “إن مشروعنا إكتمل بمحاربة الإرهاب داخل العراق وإلى محاربته في المنطقة , ولكننا لا نعتدي على سيادة أحد”.

وأضاف أن القوات الأمنية مسيطرة على عموم العراق , ولا يوجد مرتكز لداعش , محذرا من التعامل مع تنظيم داعش والترويج له.

وكان العبادي قد أعلن , في وقت سابق , القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق من الناحية العسكرية.