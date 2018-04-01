عدن -أ ش أ

حققت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي, اليوم الأحد, تقدما كبيرا لليوم الثاني على التوالي جنوبي غرب محافظة صعدة, شمال اليمن.

وقالت مصادر ميدانية -في تصريح إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الظاهر.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش حررت مواقع ومرتفعات جبلية متفرقة خلال المعارك, وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية, مضيفة أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه جبلي المطلة, وطيبان, المطلان على سوق الملاحيظ.

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية في مناطق المواجهات.

وشنت مقاتلات التحالف بالتزامن غارات أخرى استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية في منطقة مران, ومنطقة كوكبان, بمديرية حيدان, كانت متجهة لتعزيز عناصرها في الملاحيظ.

وأسفرت المعارك وغارات التحالف عن خسائر واسعة في العتاد القتالي والأرواح في صفوف المليشيا الحوثية.