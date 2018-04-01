الخرطوم -أ ش أ

بحث مساعد الرئيس السوداني الدكتور فيصل حسن إبراهيم, مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والبرامج التنموية بولايتي جنوب دارفور وغرب كردفان, وذلك خلال لقائه بواليي الولايتين, اليوم الأحد, بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

وأوضح والي جنوب دارفور, المهندس آدم الفكي- في تصريحات صحفية- أنه أطلع مساعد الرئيس على استمرار برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين, مؤكدا أنها تسير بصورة ممتازة.

وقال إنه تمت مناقشة الترتيبات الجارية لاستضافة الولاية للدورة المدرسية المقبلة, وسير إكمال المنشآت والبنيات التحتية, لافتا إلى انفعال مواطني الولاية وتجاوبهم التام مع هذا الحدث.

وأضاف الفكي, أنه تم بحث المشروعات التنموية والخدمية بالولاية والطرق التي سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة, والتي تشمل طريقي (كاس- نيالا) و(عد الفرسان – نيالا) بطول 100 كيلو متر لكل منهما.

من جانبه, قال والي غرب كردفان, أبوالقاسم الأمين بركة, إنه أطلع مساعد الرئيس على التسويات التي تمت لاحتواء المشاكل القبلية بالولاية, مؤكدا أن الولاية تشهد الآن استقرارا كبيرا بعد أن تم جمع السلاح من أيدي المواطنين.

ونوه بركة, بمناقشة برامج توفير خدمات الصحة والطرق والمياه والكهرباء بالولاية, بجانب المساعي الجارية لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.

وأضافت حكومة الولاية أن السجناء على ما يبدو أضرموا النيران داخل السجن, مرجحة أن يكون الضباط قتلوا نتيجة الدخان الكثيف, ولا تزال التحقيقات مستمرة لتأكيد سبب الوفاة.

ولم يوضح البيان كيف بدأت أعمال الشغب داخل السجن.