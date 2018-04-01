دبي - رويترز

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الأحد، إنها وافقت على إدراج وتداول أدوات الدين، الصادرة عن حكومة المملكة بالعملة المحلية في السوق المالية السعودية، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول أدوات الدين في السوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة.

وأضافت الهيئة، أن أدوات دين بالريال تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار) ستكون متاحة للتداول، وتشمل أدوات دين بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية.

ولم تذكر الهيئة موعد بدء التداول، لكن السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في وقت لاحق أنه سيتم إدراج الأدوات الحكومية وتداولها بدءاً من يوم الأحد الثامن من أبريل.