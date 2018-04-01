شبين الكوم-أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي “الشافعي والسيد” بمركز أشمون.

وترجع وقائع الخصومة عندما تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا يفيد بمصرع أحد أفراد عائلة السيد في مشاجرة نشبت بينه وبين أحد أفراد عائلة الشافعي حال استقلالهما حافلة عائدين من جهة عملهم بالقاهرة..تم ضبط المتهم واستمر الخلاف بين الطرفين.

تم الدفع برجال الأمن ولجنة المصالحات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين..وتم الاتفاق على إنهاء الخلافات صلحا, وعقد جلسة الصلح بديوان عائلة “سعد” وبحضور أهلية الطرفين ولجنة المصالحات وقيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي ورجال الدين وكبار العائلات

وأعضاء مجلس النواب وعدد من أهالي القرية والقرى المجاورة وتعهد الطرفين بعدم التعرض للآخر وتم التراضي وإنهاء الخلاف.