القاهرة - أ ش أ

بدأ الفنان سامح الصريطي , تصوير مسلسله الجديد “لعنة كارما” أمام الفنانة هيفاء وهبي , والمقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2018.

وأوضح الصريطي إنه بدأ تصوير مشاهده أمام الفنانة هيفاء وهبي بإحدى الفيلات بمنطقة المنصورية , مضيفا أن أحداث المسلسل تدور حول سيدة أعمال ثرية تتاجر في الآثار وتتورط في عدة قضايا وتلجأ إلى محامي ليخلصها من القضايا مقابل وعد منها بالزواج.

مسلسل “لعنة كارما” من بطولة هيفاء وهبي, باسل الزارو, ونبيل عيسى, وشيرين, ومن تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة.