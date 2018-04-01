القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة، يعد الأول من نوعه منذ انضمام وزارتي التجارة والصناعة في وزارة واحدة خلال عام 2004، ولفت إلى أن ذلك يأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها الوزارة على مدى عام كامل.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة كانت قد بدأت منذ شهر مارس من العام الماضي في تنفيذ برنامج شامل؛ لإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة، ودمجها في هيكل تنظيمي موحد، بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها على تنفيذ استراتيجية الوزارة؛ لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020 .

وكان مجلس الوزراء قد وافق – خلال جلسته التي عقدت أمس/ السبت – على مشروع القرار الخاص بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة “شئون الصناعة” الأمانة للتجارة الخارجية وقطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية في موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة، إعتباراً من السنة المالية 2018 / 2019، ودمج الوحدات الحسابية لهذه الجهات في وحدة حسابية واحدة.