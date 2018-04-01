نوران جوهر تفوز ببطولة ماكاو للإسكواش 2018/04/01 - 17:47 نوران جوهر تفوز ببطولة ماكاو للإسكواش2018-04-01T17:47:05+00:00 رياضة بدون تعليقات ماكاو - أ ش أ حققت اللاعبة نوران جوهر الفوز ببطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش اليوم/ الأحد. جاء فوز نوران جوهر -المصنفة الخامسة عالمياً- بعد تغلبها في نهائي مصري خالص على زميلتها سلمى هاني بنتيجة 1/3. اخبار مصر, اسكواش, رياضة أقرأ أيضا: البحرين تكتشف أكبر حقل نفط لها في عقود جوينجامب يفوز على بوردو 2 / 1 في الدوري الفرنسي ارسنال يتخطى ستوك سيتي بثلاثية في الدوري الانجليزي المالية تعتزم طرح أذون خزانة بـ 132.5 مليار جنيه 50 سفينة تعبر القناة بحمولات 4 ملايين طن “الأدوات المنزلية”: خفض الفائدة يكسر الركود ويجذب الإستثمارات
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