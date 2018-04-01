ماكاو - أ ش أ

حققت اللاعبة نوران جوهر الفوز ببطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش اليوم/ الأحد.

جاء فوز نوران جوهر -المصنفة الخامسة عالمياً- بعد تغلبها في نهائي مصري خالص على زميلتها سلمى هاني بنتيجة 1/3.