لندن - رويترز

حضرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قداس عيد القيامة يوم الأحد مع عدد من أفراد العائلة المالكة بكنيسة سان جورج بقلعة وندسور التي ستقام بها مراسم زواج حفيدها الأمير هاري وخطيبته ميجان ماركل الشهر المقبل.

وكانت الملكة إليزابيث ترتدي قبعة أقحوانية اللون ومعطفا وردي اللون على ثوب مزين بالزهور وكان في استقبالها ديفيد كونر كبير كهنة قلعة وندسور الذي سيقيم مراسم زواج هاري وماركل في 19 مايو أيار.

ورافق الملكة حفيدها الأمير وليام وزوجته كيت اللذان سيرزقان بمولودهما الثالث الشهر الجاري إضافة إلى أفراد آخرين من العائلة المالكة.

وغاب عن القداس هاري وخطيبته كما غاب زوج الملكة الأمير فيليب (96 عاما).

وكان مصدر ملكي قال إن فيليب تغيب عن قداس موندي الملكي يوم الخميس في كاتدرائية ليستر بوسط إنجلترا جراء معاناته من آلام في الفخذ.

وتم تقديم باقة من الزهور للملكة التي ستحتفل بعيد ميلادها الثاني والتسعين في 21 أبريل نيسان أثناء مغادرتها القداس يوم الأحد في مقرها بالبلدة الواقعة إلى الغرب من لندن.

وقال قصر كينزنجتون في وقت سابق الأحد إن هاري وماركل اختارا منسقة للزهور معروفة لدى مشاهير صناعة الأزياء لترتيب زخارف الورود لزفافهما.