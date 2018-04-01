القاهرة - أ ش أ

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 5 آلاف و295 مخالفة مرورية متنوعة و7 دراجات نارية مخالفة و27 سائقا تحت تأثير المخدرات .

جاء ذلك خلال الحملات المرورية والانضباطية التي شنتها الإدارة العامة للمرور بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية .

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور.