القاهرة -أ ش أ

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب يومي 2 ? 3 من شهر أبريل الجاري الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وذلك بمقر الأمانة العامة برئاسة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

يناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة للاجتماع الـ18 للفريق والمستجدات المتعلقة بالشأن الإرهاب في المنطقة والتباحث في سبل تضافر الجهود العربية لمكافحته, بالإضافة إلي متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب, المتضمنة إقامة العديد من الفعاليات مثل ” مؤتمرات , ندوات , دورات تدريبية , وملتقيات علمية , واعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة الارهاب , مدتها الزمنية خمس سنوات.

يشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام اعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

تجدر الإشارة إلي أن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب , ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية او احدى الدول الأعضاء لدى الجامعة , ومن مهام الفريق اصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الارهاب , ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات الي مجلس وزراء الاعلام العرب للاعتماد.