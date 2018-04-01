القاهرة - أ ش أ

اعتبرت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار تخفيض سعر الفائدة خطوة جيدة جداً لدفع حركة التجارة والصناعة.

وأكد عضو الشعبة، عبد الناصر الباز، أن قرار خفض الفائدة يصب في مصلحة الصناع والتجار؛ للإسهام في انتعاش الإقتصاد المصري.

وأضاف الباز أن إرتفاع الفائدة بالبنوك يعطي دليلاً على الركود الإقتصادي، وخفضها يدل على وجود حركة إيجابية بالإقتصاد؛ وهو الأمر الذي يساهم في تشجيع الإستثمار والصناعة وينشط حركة الإقتصاد.