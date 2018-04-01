جابورون -أ ش أ

أدى الرئيس الجديد لبوتسوانا, موكجويتسي أريك كيابيتسوي ماسيسي اليوم الأحد اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد, خلفا لرئيس السابق إيان خاما الذي قدم استقالته بعد أن أمضى 10 سنوات في السلطة.

وتحدث ماسيسي, خلال خطاب تنصيبه, عن مواجهة مشكلة البطالة داخل بلاده التي تعد أحد أكثر الدول استقرار في القارة الإفريقية.

ونقلت قناة (فرانس 24) عن ماسيسي قوله في أعقاب أداءه اليمين الدستورية “إن أحد أكبر أولوياتي كرئيس لهذا البلد سيكون حل مشكلة البطالة لاسيما بين المراهقين”.

وأضاف أنه على الرغم من صغر حجم بوتسوانا, إلا أنها تستمر في لعب دور مهم في دعم قضايا مثل احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.

كما تعهد الرئيس الجديد بتحسين العلاج والوقاية من فيروس الإيدز.