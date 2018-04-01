أخبار مصر - وكالات

هنأ نقيب الإعلاميين، حمدى الكنيسى، مجلس نقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 77 عامًا على تأسيسها، بعد نضال وكفاح الأسرة الصحفية الذى تكلل بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين.

‎وأكد الكنيسى، اعتزاز جميع إعلامي مصر بهذا الصرح العملاق، الذى يمثل قلعة الحرية والمهنية، ليس فى مصر فقط، وإنما الأمة العربية بأسرها، وقد شرف برئاستها عمالقة العمل الصحفى على مر السنين، الذين ناضلوا من أجل الدفاع عن كرامة وحرية الصحفيين، والمهنة، وكانوا دوما فى الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن وقضاياه وهمومه.

وتابع: أن جموع الإعلاميين فى مصر لا تنسى المواقف المشرفة لنقابة الصحفيين، والأسرة الصحفية، فى دعمهم رحلة النضال والكفاح من أجل ظهور أول نقابة للإعلاميين فى مصر.