القاهرة - أ ش أ

أشاد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بالبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان.

ونعى مفتي الجمهورية – في بيان له اليوم /الأحد/ – ضابطا ومجندا استشهدا بينما أصيب ضابط صف ومجند أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية خلال قيامهم بواجبهم الوطني والتصدي للتنظيمات والجماعات الإرهابية الضالة وفقا للبيان السابع عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة وذلك في إطار العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018”.

ودعا جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب، مشددا على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لمصر.