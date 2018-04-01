أخبار مصر - سماء المنياوي

اعلن اللواء علاء ابو زيد موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرون عاماً في أرض ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.

وأضاف محافظ مطروح ان قرار مجلس الوزراء باتي خطوة هامة لتشجيع الاستثمار، واستغلال العديد من الأصول الثابتة التي ظلت لسنوات دون استخدام مما سببب خسائر كثيره علي الدولة وايضا عدم استفادة المواطنين من تلك الأصول.

وأشار باننا نجحنا في تسويق إمكانيات محافظة مطروح للمستثمرين داخل مصر وخارجها لتحويلها الي هدف قومي للمشروعات التنموية وذلك بناء علي توجيهات القيادة السياسية الامر الذي ينعكس علي المحافظة لتصبح مقاصد طوال العام من خلال المشروعات التنموية

والسياحية.

وفتح أسواق كبري مثل مشروع مجموعة سفير التي تبلغ تكلفة المشروع حوالي ٢٠٠ مليون جنيه ليشمل مجمع للماركات العالمية وسلسلة مطاعم وأماكن تفرفيهية، وسيكون من اهم المقاصد عاي خريطة مطروح الجديدة مشددا علي أهمية دور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم خطط المشروعات الاستثمارية داخل ممحافظة مطروح وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة المشروعات وتوقيع عقود استثمارية كبري بمحافظة مطروح.